وزیر بهداشت و درمان افغانستان از ثبت ۹ کودک مبتلا به بیماری فلج اطفال در سال جاری در این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ نور جلال جلالی وزیر بهداشت و درمان افغانستان امروز در نشستی در کابل گفت: افغانستان و پاکستان تنها کشور‌هایی هستند که هنوز موارد مثبت فلج اطفال در این دو کشور ثبت می‌شود و این بیماری سلامت کودکان را تهدید می‌کند.

وی افزود: زمان آن رسیده است که با تلاش‌های مشترک، افغانستان در ردیف کشور‌هایی قرار گیرد که فلج اطفال در آن ریشه‌کن شده است.

علی‌صلاح صبری نمایندۀ یونیسف در این نشست نیز گفت: افغانستان در راستای نابودی فلج اطفال پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما هنوز در برخی مناطق این ویروس فعال است.

وی نقش خبرنگاران و رسانه‌ها را در ارتقای آگاهی مردم مهم خواند.