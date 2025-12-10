به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی، کارشناس هواشناسی استان بدین شرح است: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، فعالیت سامانه بارشی که از بامداد امروز در استان آغاز شده تا ساعات عصر تداوم خواهد یافت و در این مدت در برخی از ساعات موجب رگبار باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی رگبار باران و برف خواهد شد.

شدت بارش‌ها در نوار غرب استان بیشتر پیش بینی شده است. با عبور این موج بارشی و کاهش دما در ساعات شب تا صبح فردا پنجشنبه احتمال پدیده مه در مناطق مستعد پیش بینی می‌شود.

با عبور موج بارشی دیگری در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، فردا پنجشنبه در برخی مناطق به‌ویژه نیمه جنوبی استان انتظار رگبار باران و در ارتفاعات باران و برف همراه با احتمال افزایش موقتی سرعت وزش باد وجود دارد.

در روز‌های جمعه تا یکشنبه هفته آینده عبور متناوب امواج کم دامنه تراز میانی جو عمدتا موجب افزایش ابر در برخی از ساعات در استان خواهد شد.

از لحاظ دمایی دمای هوا در روز‌های آینده روند کاهشی خواهد یافت، این روند تا پایان هفته آینده تداوم خواهد داشت.