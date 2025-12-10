به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نیم روز نخست رقابت‌های انفرادی بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی شهر دبی کشور امارات، نمایندگان کشورمان در دو بخش دختران و پسران مقابل حریفان خود به میدان رفتند.

ابوالفضل جنایی نخستین نماینده ایران بود که مقابل حریفی از عراق به میدان رفت و با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۳ مقابل رقیب نتییجه را واگذار کرد.



فاطمه زهرا بابایی دومین نماینده کشورمان در رقابت‌های انفرادی بود که با حریفی از اندونزی رو‌به‌رو شد.

وی در نخستین گیم با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی رسید، اما در دو گیم بعدی با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۷ مغلوب حریف شد.

محمدرضا دارابی دیگر نماینده ایران موفق شد برابر حریفی از هنگ کنگ به پیروزی برسد.

وی در دو گیم متوالی با نتیجه مشابه ۲۱ بر ۹ به پیروزی رسید.

دارابی در ادامه رقابت‌های روز نخست در بخش تیمی با هم تیمی کامبوجی برابر تیم دونفره عراق با نتیجه مشابه ۲۱ بر ۸ به پیروزی رسید.

عارفه زهرا اسد پور نیز در اولین دیدار خود که مقابل نماینده تایلند برگزار شد توانست با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان شود.

وی در گیم اول با نتیجه ۲۱ بر ۴ و در گیم دوم با نتیجه ۲۱ بر ۵ پیروز میدان بود.

اسدپور در بخش تیمی با نماینده تایلند دررقابت‌های دو نفره شرکت داشت و در دیداری پایاپای مقابل تیم دونفره چین تایپه با نتیجه دو بر یک مغلوب شد.

در این دیدار اسد پور و هم تیمی تایلندی اش در گیم اول با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ مغلوب شدند و در گیم دوم با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ به برتری رسیدند، در نهایت تیم چین تایپه در گیم سوم توانست با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ پیروز میدان شود و این دیدار را به سود خود پایان دهد.

بر این اساس پرونده رقابت‌های روز نخست پارابدمینتون برای کاروان کشورمان با ۳ پیروزی و ۳ شکست بسته شد.