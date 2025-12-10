به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این همایش با هدف تجلیل از هیئت‌های مذهبی پیشگام در عرصه حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، به‌همت اداره تبلیغات اسلامی کاشان و شورای هیئات مذهبی شهرستان و با همکاری ستاد مردمی دیه برگزار شد.

در این همایش، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان، با اشاره به ماهیت تمدنی هیأت، گفت: هیأت، اجتماع محبان اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

حجت‌الاسلام مهدی بصیرتی افزود: ورود هیئات کاشان به مسئله آزادی زندانیان، نشان‌دهنده بلوغ فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه دینی ماست.

وی با تأکید بر اینکه هیأت در گام دوم انقلاب باید «نهاد اجتماعی اثرگذار» باشد، افزود: این حرکت، تنها کمک مالی نیست؛ بلکه ترمیم یک گسست اجتماعی و احیای دوباره یک خانواده است.