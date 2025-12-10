پخش زنده
همایش جهاد احسان و تجلیل از هیئات فعال در آزادی زندانیان کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این همایش با هدف تجلیل از هیئتهای مذهبی پیشگام در عرصه حمایت از خانوادههای آسیبدیده و مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، بههمت اداره تبلیغات اسلامی کاشان و شورای هیئات مذهبی شهرستان و با همکاری ستاد مردمی دیه برگزار شد.
در این همایش، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان، با اشاره به ماهیت تمدنی هیأت، گفت: هیأت، اجتماع محبان اهلبیت علیهمالسلام است.
حجتالاسلام مهدی بصیرتی افزود: ورود هیئات کاشان به مسئله آزادی زندانیان، نشاندهنده بلوغ فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه دینی ماست.
وی با تأکید بر اینکه هیأت در گام دوم انقلاب باید «نهاد اجتماعی اثرگذار» باشد، افزود: این حرکت، تنها کمک مالی نیست؛ بلکه ترمیم یک گسست اجتماعی و احیای دوباره یک خانواده است.