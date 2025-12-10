شناور متخلف حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق، طی رصد و اشراف اطلاعاتی دریادلان منطقه دوم ندسا، در آب‌های نیلگون خلیج فارس توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دریادلان منطقه دوم ندسا با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خلیج فارس، طی رصد و اشراف اطلاعاتی یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق(گازوئیل) با پرچم سوازیلند(اسواتینی) را شناسایی و با حکم قضایی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل کردند.

سردار حیدر هنریان مجرد فرمانده منطقه دوم ندسا در این رابطه گفت: این شناور متخلف دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضایی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی بوشهر است.



سردار هنریان مجرد افزود: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه هستند.