مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از اجرای طرح ویژه نیمبها شدن بلیت سینما آزادی به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،محمدجواد کنجوری اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام والای مادری و ارج نهادن به جایگاه بانوان، سینما آزادی کرمانشاه روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ بلیت تمام اکرانها را برای مادران و بانوان بالای ۱۵ سال به صورت حضوری و نیمبها ارائه خواهد کرد.
وی افزود: بانوان میتوانند در این روز با مراجعه حضوری به گیشه سینما آزادی، بلیت فیلمهای مورد نظر خود را با ۵۰ درصد تخفیف تهیه کنند.
کنجوری با اشاره به اهمیت حضور بانوان در فضای فرهنگی استان تصریح کرد: «این طرح با هدف فراهمکردن فرصت بیشتر برای مشارکت فرهنگی مادران و بانوان اجرا میشود و امیدواریم موجب حضور گستردهتر خانوادهها در رویدادهای هنری شود.»