به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با تاکید بر لزوم نصب ردیاب بر روی تراکتور کشاورزان در راستای مصوبه ستاد مقابله با قاچاق سوخت گفت: این اقدام با هدف مدیریت بهینه مصرف سوخت بر روی تمام تراکتورهای بخش کشاورزی انجام می شود.

علی مبارکی افزود: بر اساس برآورد‌ها و داده های ثبت شده کارشناسی، نصب چی پی اس به نفع کشاورزان است و در این طرح بر اساس عملکرد و پیمایش تراکتور میزان سوخت ارائه می‌ شود.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۱۴۰ دستگاه تراکتور کشاورزی در شهرستان نیشابور ادامه داد: روند اجرا و نصب دستگاه ردیاب بر روی تراکتورهای بخش کشاورزی آغاز شده است و پس از اتمام اجرای این طرح، سهمیه سوخت گازوئیل، فقط به تراکتورهایی که ردیاب داشته باشند، اختصاص می یابد.

مبارکی پیش بینی کرد: تا پایان سال، همه تراکتورهای بخش کشاورزی نیشابور، به این ردیاب ها مجهز شوند.