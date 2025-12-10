به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، هفتمین دوره آموزش ونصب علائم رانندگی به رانندگان ادوات کشاورزی بخش دابودشت با همکاری پلیس راه آمل، بخشداری دابودشت، اداره راه وحمل و نقل جاده‌ای آمل ومرکزخدمات کشاورزی رییس آباد در محوطه مسجد روستای رئیس آباد برگزار شد.

سرهنگ احمد یساری فرمانده پلیس راه آمل هراز گفت: هفتمین دوره آموزشی جهت کاهش تصادفات در روستا‌های دابودشت با همکاری پلیس راه، بخشداری واداره راهداری درجهت کاهش تصادفات در راه‌های فرعی با نصب علائم هشدار دهنده وشبرنگ در قسمت عقب ادوات کشاورزی و همچنین آموزش رانندگان وکشاورزان برگزار شد.

وی افزود: تمام سعی و تلاش براین است که این تصادفات را به حداقل برسانیم و کاهش بدهیم و به رانندگان آموزش دادیم که حتما در تاریکی هوا سعی کنند در راه‌های فرعی و روستایی تردد نکنند که شاهد حادثه ناگوار نباشیم.

وی ادامه داد: این آموزش مستمر خواهد بود ودر بخش‌های دیگر شهرستان آمل این آموزش ادامه خواهد داشت.