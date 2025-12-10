پخش زنده
امروز: -
شهر سردشت در آذربایجانغربی با ۲۲۰ میلیمتر بارندگی، پربارشترین شهر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره هواشناسی شهرستان سردشت گفت: از ابتدای هفته جاری با ورود سامانه بارشی اخیر به کشور، این شهرستان با ثبت ۲۲۰ میلیمتر بارندگی عنوان پربارشترین شهر کشور را به خود اختصاص داده است.
سیدمصطفی رحیمی افزود: با نفوذ سامانه بارشی، بارشهای قابل توجهی در نقاط مختلف ثبت شد که بیشترین آن مربوط به سردشت بود.
رحیمی تصریح کرد: پس از این شهر مریوان با ۱۸۸ میلیمتر، آبادنان با ۱۵۵ میلیمتر و پاوه با ۱۴۴ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
وی، با تشریح میزان بارش در شهرستانهای آذربایجانغربی گفت: در این مدت پیرانشهر با ۱۲۰ میلیمتر بیشترین بارش استان را پس از سردشت داشت، و در شاهیندژ ۹۳ میلیمتر، بوکان ۹۱ میلیمتر، اشنویه ۸۷ میلیمتر و مهاباد ۶۸ میلیمتربارندگی ثبت شد.
رحیمی اضافه کرد: تنها در شبانهروز گذشته، بیشترین بارش استان دوباره در سردشت با ۱۰۵ میلیمتر ثبت شد و پس از آن شاهیندژ با ۷۱ میلیمتر، بوکان با ۶۵ میلیمتر، تکاب با ۵۲ میلیمتر و پیرانشهر با ۴۱ میلیمتر قرار دارند.
وی افزود: تا این لحظه ارتفاع برف نیز در مناطق دشت به ۱۰ سانتیمتر و در نواحی کوهستانی به ۲۵ سانتیمتر رسیده است.
سرپرست اداره هواشناسی شهرستان سردشت، با اشاره به اینکه این سامانه از امروز منطقه را ترک میکند، اضافه کرد: برای فردا در برخی مناطق جنوبی استان بارشهای پراکنده برف و باران پیشبینی میشود و با خروج کامل سامانه، دمای هوا بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد.