به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک در نشست شورای مسکن شهرستان گفت: با تلاش همه دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای طرح‌های مسکن در شهرستان سرعت بیشتری خواهد گرفت تا هر چه سریع‌تر دغدغه مسکن متقاضیان کاهش یابد.

علی اصغر ایرجی افزود: با هماهنگی اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دیگر نهاد‌های مرتبط، مشکلات اجرایی و زیرساختی به حداقل خواهد رسید و امیدواریم در ماه‌های آینده، شمار بیشتری از خانواده‌ها صاحب خانه شوند.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا آرامش و رفاه مردم در حوزه مسکن خوروبیابانک تقویت شود.