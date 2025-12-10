پخش زنده
شیوع ابر آنفلوانزا در انگلیس شماری از مدارس را به تعطیلی کشاند، بیماران بستری در بیمارستانها را سه برابر کرد و زنگ هشدار را برای عموم مردم به صدا درآورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شیوع پرسرعت نوع جهش یافته ویروس آنفلوانزا موجی از نگرانیها را در انگلیس ایجاد کرده، رسانههای این کشور می گویند افزایش شمار مبتلایان به آنفلوآنزا در مدارس، معلمان را وحشت زده کرده و برخی مدارس را به تعطیلی کشانده است.
بیمارستانها در مناطق میانی وضعیت بحرانی اعلام کردند به علت نبود فضای کافی بیماران در برخی مناطق در راهروی بیمارستانها بستری و تا بیست ساعت منتظر دریافت خدمات اولیه درمانی شدند.
از مردم خواسته شده فقط در مواردی که جانشان در خطر است به اورژانس بیمارستانها مراجعه کنند.
دکتر جیمی لوپز برنارد اپیدمی لوژیست آژانس امنیت سلامت در انگلیس میگوید: شمار مبتلایان بستری در بیمارستانها در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ برابر افزایش یافته است.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس همه وقتهای معاینه بیماران عادی را در بیمارستانها لغو کرد. این سازمان هشدار داد که لندن درگیر موج بی سابقه و فزاینده آنفلوانزا شده است.
مقامات بهداشت و درمان انگلیس از مردم خواستند از حضور در اماکن پرجمعیت پرهیز و حتما از ماسک استفاده کنند.
پرفسور جولیان رِد هد مدیر ملی مراقبتهای فوری در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس میگوید: هم اکنون حدود هزارو پانصد تا دو هزار بیمار مبتلا به آنفلوانزا در بیمارستانها بستریاند و برآورد میشود شمار بیماران بستری مبتلا به آنفلوانزا به ۱۰ هزار نفر برسد، ببینید چه فشاری به بیمارستانها خواهد آمد، به همین علت نگرانیم.
براساس گزارش آژانس امنیت سلامت انگلیس پارسال نزدیک هشت هزار نفر از جمله ۵۳ کودک و نوجوان به علت ابتلا به آنفلوانزا در این کشور جان باختند.
فشارهای ناشی از شیوع پرشتاب آنفلوانزا در حالی بر نظام بهداشت و درمان انگلیس سایه افکنده است که بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون حدود هفت میلیون و ۳۹۰ هزار بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستانهای دولتی این کشور قرار دارند.