برگزاری همایش سراسری دهیاران در استان بوشهر
همایش سراسری دهیاران با حضور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در استان بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش با اشاره به اینکه یکی از برنامههای مهم این وزارتخانه در خصوص موضوع تامین امکانات در روستاها است، گفت: دولت یارانهای در قالب بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای روستاهای سراسر کشور قرار داده تا کشاورزان از این مزیت خوب برای بهبود روند کاری خود بهرهمند شوند.
حامد قادرمرزی با بیان اینکه دهیاران و شوراها باید کمک جدی در افزایش ضریب نفود بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور داشته باشند، افزود: این یارانه بیمه در راستای توسعه اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی روستاییان در حال انجام است.
وی ادامه داد: یارانه ۷۰ درصدی حق بیمه شامل کشاورزان، دهیاران و افراد گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال میشود، یعنی یارانهای که دولت در حوزه بیمه پرداخت میکند معادل ۷۰ درصد سهم بیمه هر نفر است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در ادامه اظهار کرد: امروزه یکی دیگر از برنامههای قابل توجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور تقویت، شناسایی و شناخت یارانه ۷۰ درصدی حق بیمه به مجموعه کشاورزی و مسئولان محلی سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه متناسبسازی مستمری بازنشستگان صندوق از برنامههای جدی دولت است، گفت: در برنامه هفتم توسعه و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دولت متعهد شده تا پایان سال دوم، متناسبسازی حقوق و مستمری اعضا را به صورت شفاف عملیاتی کند و جهش قابل توجهی در میزان دستمزدها در پیش است.