

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،مراسم بیست‌وششمین دوره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان کرمانشاه، روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴، در تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه و با حضور جمعی از مقامات استانی، مدیران، دانشگاهیان، نمایندگان صنایع، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه علم و فناوری برگزار گردید.

در این آیین، دکتر جمال فتح‌اللهی، رییس دانشگاه رازی با تبریک مناسبت‌های هفته پژوهش و فناوری به تبیین جایگاه راهبردی پژوهش و فناوری در عصر حاضر پرداخت.

وی ارتقای سطح رفاه عمومی را غایت نهایی تلاش‌های علمی دانسته و با استناد به شاخص درآمد سرانه، به مقایسه وضعیت کشور‌های توسعه‌یافته (با حدود ۹۰ هزار دلار) و ایران (حدود ۵۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۲) پرداختند. به باور وی، این شکاف نمایانگر ظرفیت‌های تحقق‌نشده توسعه رفاهی است.

رییس دانشگاه رازی، ماهیت کالا‌های تولیدی و صادراتی را به عنوان یکی از متغیر‌های تعیین‌کننده در این مسیر برشمرد و خاطرنشان کرد: اگرچه محصولات کشاورزی حائز اهمیت هستند، اما در اقتصاد جهانی فاقد قابلیت رقابت با محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته می‌باشند.

وی اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات محصولات های‌تک را کلید رقابت‌پذیری جهانی دانست و به نمونه کشور‌هایی اشاره کرد که سهم صادرات های‌تک آنها به ۳۰ درصد کل صادرات می‌رسد.

دکتر فتح‌اللهی با اشاره به تجربه توسعه چین در چهار دهه اخیر که با سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه (R&D) محقق شد، نسبت به وضعیت داخلی هشدار داد: سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشور کمتر از نیم درصد و در استان کرمانشاه کمتر از دو دهم درصد برآورد می‌شود؛ رقم‌هایی که در مقایسه با رقبای جهانی بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به آمار ۱۳۴۰ پژوهشگر فعال از مجموع ۱۹۷ هزار نفر در سطح کشور که متعلق به استان کرمانشاه هستند، این مشارکت را با توجه به شاخص‌های توسعه‌ای استان، قابل توجه و حاکی از تلاش‌های ارزشمند این جامعه علمی دانست که جایگاه یازدهم کشور را برای استان به ارمغان آورده است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های معیشتی بخشی از پژوهشگران، خاطرنشان ساخت که انتظار فعالیت پژوهشی گسترده از افرادی که دغدغه معیشت دارند، واقع‌بینانه نیست و برای جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت مسائل مؤثر در تولید ناخالص داخلی و رفاه عمومی، افزایش حمایت‌ها و تخصیص منابع امری ضروری است.

در ادامه، مهندس جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، با تبریک هفته پژوهش، مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی توسعه‌ای استان را برشمرد که از جمله آنها می‌توان به نبود چشم‌انداز روشن، عدم توجه کافی به مزیت‌های نسبی و اصول توسعه پایدار، ضعف نظام داده‌ورزی و آمار، تداوم روش‌های مدیریتی سنتی، ضعف فرهنگ مصرف بهینه، نگاه غیرملی به سرمایه، بی‌اعتمادی نسبی به بخش خصوصی، ناپیوستگی در برنامه‌ریزی و نامناسب بودن نظام توزیع ثروت اشاره کرد.

وی با تأکید بر پیچیدگی نظام حکمرانی امروز و نقش بی‌بدیل علم در آن، اظهار داشت: قدرت واقعی کشور‌ها در گرو دانش است. دولت چهاردهم باور دارد پژوهش می‌تواند در حل مسائل استان اثرگذار باشد؛ از این رو از دانشگاه رازی درخواست می‌شود تا محور هماهنگی فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی شود. ایشان تشخیص مسئله را علمی مستقل از تجربه صرف مدیریتی دانست و بر ضرورت کمک دانشگاه‌ها به دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی مسائل واقعی استان بر اساس مدل‌های علمی تأکید کردند.

معاون استانداری، ایجاد بانک اطلاعات جامع پژوهش‌ها و ایده‌های استان را پیشنهاد داد تا با جلوگیری از دوباره‌کاری، از ظرفیت مطالعات پیشین برای حل مسائل استفاده شود و دانشگاه رازی را محور شکل‌دهی این سامانه برای تثبیت پیوند پژوهش و اجرا معرفی کرد. وی هدف مراسم را گرامیداشت پژوهش و ارج نهادن به دانش دانست و بر ضرورت اولویت‌بندی پژوهش در فرآیند تصمیم‌سازی و اعتماد به راهکار‌های مبتنی بر پژوهش تأکید نمود.