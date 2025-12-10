۶ هزار و ۸۱۵ تن کیوی به خارج از کشور صادر شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از صادرات ۶ هزار و ۸۱۵ تن از مهرماه سال جاری تا کنون به خارج از کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، پودی مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد با بیان اینکه پیش بینی میشود حدود ۴۵ هزار تن کیوی از باغات این شهرستان امسال برداشت شود گفت: از مهرماه سال جاری تا کنون ۶ هزار و ۸۱۵ تن محصول کیوی تولیدی کشاورزان این شهرستان به بازارهای هدف صادر شده است.
وی مقاصد این صادرات را کشورهای حوزه خلیج فارس (امارات، عربستان، عمان)، کشورهای آسیای میانه (ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان) و همچنین کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، لیبی و هندوستان اعلام کرد.
او در ادامه با اشاره به نقش ویژه یکی از مقاصد صادراتی تصریح کرد: از کل میزان صادرات انجامشده سهم کشور هندوستان معادل ۴ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، این حجم از صادرات به کشور هند، حاکی از نگاه ویژه و علاقهمندی تجار بازار این کشور به کیوی مرغوب ایران است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباسآباد گفت:همچنین هزار و ۱۳۵ تن به کشور امارات و هزار و ۱۸۰ تن دیگر نیز به دیگر کشورها صادر شده است.
پودی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان عباسآباد در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان عباس آباد با دارا بودن بیش از هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات کیوی، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تولید و صادرات این محصول ارزشمند و همچنین در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه ایفا میکند.