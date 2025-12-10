طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی تربت‌ جام با هدف بهبود سلامت دانش‌ آموزان و ارتقای الگوی تغذیه‌ ای کودکان، از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان تربت جام گفت: برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی شامل همه مدارس دولتی در مقطع ابتدایی است و بیش از چند هزار دانش‌ آموز را تحت پوشش قرار می‌ دهد.

عادل اسدی‌ افزود: طبق برنامه‌ ریزی انجام‌شده، شیر مدارس دو روز در هفته میان دانش‌ آموزان توزیع خواهد شد.

اسدی افزود: مصرف منظم لبنیات در سنین رشد، نقش مهمی در افزایش تراکم استخوان، بهبود عملکرد ذهنی و تقویت سیستم ایمنی دارد.

مدیر آموزش‌ و پرورش تربت‌ جام با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران کودکی گفت: اجرای این طرح با همکاری اداره کل آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی انجام‌ می شود و تلاش شده شیر با کیفیت و استاندارد در اختیار دانش‌ آموزان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت، ادامه داد: اولیای دانش‌ آموزان از توزیع شیر رایگان استقبال کرده اند و آن را گامی مثبت برای حمایت از سلامت کودکان می دانند.

