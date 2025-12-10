امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

هراس از موشک‌های بالستیک ایران در جلسات محرمانه صهیونیست‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹- ۱۶:۳۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
در انتظار یک قطعه زمین!
در انتظار یک قطعه زمین!
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
خبرهای مرتبط

امروز قدرتمند‌تر از زمان جنگ ۱۲ روزه هستیم

صنعت موشکی هر روز قدرتمندتر می‌شود

دست ایران در تعداد و تنوع موشک‌ها پر است

برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، موشک‌های بالستیک ، جنگ ایران و رژیم صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 