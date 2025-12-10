به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیروگاه خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از مدیران حوزه انرژی به بهره‌برداری رسید.

حسین سیمایی صراف، با قدردانی از پیشگامی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه مدیریت سبز گفت: توسعه کشور بدون توسعه انرژی ممکن نیست. نمی‌توان از پیشرفت سخن گفت اما برای رفع ناترازی انرژی برنامه نداشت. در دولت فعلی، توسعه پنل‌های خورشیدی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی مصرف انرژی در دانشگاه‌ها افزود: ظرفیت کشور برای تولید برق خورشیدی بالاست و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در این حوزه ایفا کنند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس، در این مراسم با تأکید بر ماهیت راهبردی پروژه گفت: افتتاح این نیروگاه یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در مسیر تبدیل شدن دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاه سبز است. تمام مراحل طراحی، نصب و راه‌اندازی با اتکا به توان داخلی و دانش متخصصان دانشگاه انجام شده است.

یوسف حجت افزود که راه‌اندازی این مجموعه، علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، بستر ارزشمندی برای آموزش عملی دانشجویان و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌آورد.

رئیس دانشگاه با اشاره به اتصال اولیه نیروگاه به شبکه داخلی دانشگاه اظهار داشت: «پس از ارزیابی‌های فنی، اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق انجام شد تا هم بخشی از نیاز دانشگاه تأمین شود و هم امکان تولید و فروش برق فراهم گردد.» به گفته او، با احتساب میانگین عملکرد ۱۵۰۰ ساعت در سال، درآمد نیروگاه می‌تواند دو تا سه برابر هزینه سالانه برق دانشگاه باشد.

حجت همچنین به رتبه دوم دانشگاه تربیت مدرس در شاخص مدیریت سبز بر اساس رتبه‌بندی گرین‌متریک و قرار گرفتن در میان ۱۰ درصد برتر دانشگاه‌های سبز جهان اشاره کرد و این موفقیت را نتیجه تلاش مجموعه دانشگاه دانست.

در پایان، وزیر علوم با اهدای لوح تقدیر از مهندس دنیانور به دلیل حمایت و مشارکت خیرخواهانه در تأمین و نصب پنل‌های خورشیدی قدردانی کرد.