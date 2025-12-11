به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در متن این پیام آمده است،

بسم الله الرحمن الرحیم

«و به راستی که فاطمه (س) سرور زنان عالم از اولین تا آخرین است.»

هم‌استانی‌های محترم، بانوان گرامی و مادران سرافراز استان البرز

میلاد پربرکت سرور بانوان عالم، کوثر هستی، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، و روز گرامیداشت مقام زن و مادر را صمیمانه به یکایک شما تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

فاطمه اطهر (س)، نمونه کامل و بی‌بدیل کمالات انسانی، عصمت و طهارت و الگویی جامع برای بشریت است؛ الگویی که در نقش فرزند، همسر، مادر و همچنین در حضور اجتماعی و سیاسی، اوج مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری را به نمایش گذاشت. این روز، فرصتی مغتنم برای ارج‌نهادن به جایگاه رفیع بانوان مؤمن، فرهیخته و فعال ایران اسلامی و استان البرز است.

بانوان استان ما در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی‌های درخشانی داشته‌اند. همچنین در حوادث مهم منطقه، از جمله جنگ ۱۲ روزه، شاهد حضور بانوانی بودیم که با روحیه‌ای استوار، در کنار مردان این سرزمین صدای مقاومت و انسانیت شدند. یاد و خاطره‌ی شهدای زن استان البرز، که جان پاکشان را در راه آرمان‌های انسان‌دوستانه و دفاع از مظلوم تقدیم کردند، گرامی می‌دارم.

افتخار بانوان البرزی تنها در ایثار خلاصه نمی‌شود؛ نخبگان علمی، کارآفرینان، پژوهشگران، هنرمندان و ورزشکاران زن استان نیز با دستاورد‌های ارزشمند خود، پرچم البرز را در سطح ملی و بین‌المللی برافراشته‌اند. تلاش و درخشش آنان سرمایه‌ای عظیم برای آینده استان است.

🔹ضمن تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، ایثارگران و جانبازان، از درگاه خداوند متعال برای همه بانوان ارجمند البرز، سعادت، سلامتی و توفیقات روزافزون در پیمودن مسیر کمال و سربلندی، تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

مجتبی عبداللهی

استاندار البرز

