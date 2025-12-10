همایشی با عنوان «آزمون امت مسلمان در غزه» در شهر واه کنت پاکستان و با هدف تأکید بر همبستگی جهان اسلام و محکومیت سیاست‌های آمریکا و رژیم اشغالگر قدس برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سخنرانان این همایش تاکید کردند: امت مسلمان بدون وحدت و هماهنگی نمی‌تواند در برابر طرح‌هایی که برای تقویت سلطه صهیونیسم بر منطقه طراحی شده است، ایستادگی کند. این شخصیت های پاکستانی اظهار داشتند: فشارها بر مردم غزه، حتی پس از اعلام آتش‌بس، نتیجه حمایت آشکار آمریکا از رفتارهای رژیم اشغالگر است و سکوت نهادهای بین‌المللی را تأسف‌بار می‌دانند.

در این همایش سخنرانان با اشاره به کشته‌شدن هزاران زن، کودک و غیرنظامی در غزه، آن را آزمونی بزرگ برای جهان اسلام توصیف و تأکید کردند: بی‌تفاوتی برخی دولت‌های اسلامی با ارزش‌های امت اسلامی سازگار نیست. شرکت‌کنندگان، پایداری مردم غزه و فداکاری نیروهای مقاومت در منطقه را موجب حفظ هویت و استقامت ملت فلسطین عنوان کردند. حضار در این همایش هشدار دادند: هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس با واکنش قاطع مردم در پاکستان روبه‌رو خواهد شد.