به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ این مراسم گرامیداشت در بوکان با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، رؤسای اداره‌ها و جمعی از بانوان این شهرستان درسالن شهید سلیمانی برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان، در این مراسم ضمن گرامیداشت روز زن گفت: کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه در دست زنان است، زیرا می‌توانند در امور مختلف نقش اساسی داشته باشند.

انور ملارحیمی، با تأکید برنقش برجسته زنان درجامعه افزود: سلامت روح و روان خانواده و سلامت اجتماع در دست زنان به خصوص مادران است.

در این مراسم، پس از اجرای شعرخوانی، سرود و سخنرانی، از بانوان برتر شاغل در اداره‌ها با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود تجلیل شد.

مراسم گرامیداشت روز مادر در میاندوآب هم با حضور مسئولان، بانوان فرهیخته و جمعی از کارکنان اداره مخابرات برگزار شد.

در این مراسم، فرماندار شهرستان میاندوآب با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به جایگاه والای مادر در خانواده و جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: مادر، محور تربیت و ستون اصلی استحکام خانواده است و نقش بی‌بدیل او در هیچ جای دیگری قابل جایگزینی نیست.

امیر تیموری، با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کامل برای زنان مسلمان و بانوان جهان است، افزود: ترویج سبک زندگی فاطمی، رمز موفقیت و تعالی خانواده‌ها و جامعه امروز است.

تیموری، همچنین با اشاره به نقش بانوان در جایگاه‌های مدیریتی کشور گفت: امروز زنان در بسیاری از رده‌های مدیریتی، علمی و اجرایی نقش‌آفرینی می‌کنند و این حضور نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ بانوان در مسیر پیشرفت کشور است.

تجلیل و قدردانی از بانوان شاغل در اداره مخابرات این شهرستان پایان بخش این مراسم بود.