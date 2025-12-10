رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: عملیات بارورسازی ابر‌ها از دهم آبان آغاز شده و تاکنون در چهار منطقه شامل شمال‌غرب، البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و خراسان‌ها اجرا شده است.

خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه انرژیگفت: پرواز‌های عملیاتی بارورسازی ابر‌ها از دهم آبان‌ماه امسال آغاز شده و تاکنون در چهار منطقه عملیاتی کشور اجرا شده است.

محمدمهدی جوادیان‌زاده با اشاره به مناطق هدف گفت: در منطقه شمال‌غرب کشور شامل حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، از مجموع ۱۰ پرواز انجام‌شده، ۷ پرواز در این منطقه بوده است. همچنین حوزه آبریز البرز مرکزی شامل استان‌های تهران، قزوین و البرز و منطقه عملیاتی زاگرس مرکزی شامل حوزه آبخیز زاینده‌رود و کوهرنگ از دیگر مناطق اجرای طرح بوده‌اند.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی افزود: استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز به‌عنوان منطقه چهارم عملیاتی در برنامه بارورسازی قرار دارند.

محمدمهدی جوادیان‌زاده درباره عملیات امروز گفت: امروز پنج پرواز عملیاتی انجام شده است که در تاریخچه عملیات بارورسازی ابرها، یک رکورد محسوب می‌شود. از این پنج پرواز، سه پرواز با هواپیما انجام شده که شامل دو پرواز در استان‌های تهران، البرز و قزوین و یک پرواز در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان بوده است.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی بیان کرد: علاوه بر این، دو پرواز هم با پهپاد در حوزه آبخیز زاینده‌رود و منطقه کوهرنگ انجام شده است.

به گفته محمدمهدی جوادیان‌زاده، شواهد اولیه نشان‌دهنده موفقیت عملیات امروز است.