کنفرانس ملی مطالعات علوم تربیتی و رهبری آموزشی در بابل برگزار شد
دبیر کنفرانس ملی مطالعات علوم تربیتی و رهبری آموزشی در قرن بیست و یکم گفت: بیش از ۱۴۰۰ شرکتکننده با۸۰۰ مقاله پذیرفتهشده در این همایش شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، کنفرانس ملی مطالعات علوم تربیتی و رهبری آموزشی در قرن بیست و یکم، با حضور اساتید، پژوهشگران، مدیران اجرایی و صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شد.
حسینی دبیر علمی و اجرایی این همایش، با بیان اینکه میزبان جمعی از دانشجویان، فرهنگیان، پژوهشگران و اساتید از سراسر کشور هستیم، گفت: استقبال از این همایش بسیار چشمگیر بود بهطوری که بیش از ۱۴۰۰ نفر به صورت حضوری و غیرحضوری ثبتنام کردند و بیش از ۱۲۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد. پس از داوری تخصصی توسط ۹۰ داور، در نهایت ۸۰۰ مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و در کتابچه مقالات پذیرفته شد.
وی هدف اصلی این کنفرانس را شناسایی و تکمیل خلأهای آموزشی جامعه، پرداختن به حل مسائل تربیتی و ارتقای نظام آموزشی کشورعنوان کرد.
خانم حسینی همچنین افزود: هدف ما تکمیل خلأهای آموزشی و ارائه راهکارهای عملی برای نظام تربیتی کشور است
در ادامه، عبدالرضا بابایی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، با اشاره به شتاب رشد فناوری در حوزههای مختلف جهانی، تأکید کرد:علوم تربیتی و مسائل آموزشی از جمله موضوعات متأثر از این تحولات هستند. امیدواریم خروجی این همایش بتواند کاربرد عملی در میدان تربیت کشور داشته باشد، زیرا هر دو نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش از این مباحث تأثیر میپذیرند.
بابایی با بیان اهمیت بهروز بودن در عرصه عمل و رقابت علمی، خاطرنشان کرد: برای رقابت در دنیای پرشتاب کنونی، باید از یافتههای علمی اینگونه همایشها در عرصههای عملی بهره ببریم.
این کنفرانس با ارائه مقالات منتخب، برگزاری پنلهای تخصصی و بحثهای کارشناسی در حوزه علوم تربیتی و رهبری آموزشی به کار خود پایان داد.