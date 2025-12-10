به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، ویژه برنامه بزرگ «از مامان بگو» از شبکه دو و مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی روز مادر از شبکه سه سیما روانه آنتن می‌شود.

ویژه‌برنامه «از مامان بگو» و برنامه‌های روز مادر از قاب شبکه‌های دو و سه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، ویژه‌ برنامه بزرگ «از مامان بگو» چهارشنبه ۱۹ آذر در برج میلاد تهران برگزار شد.

این برنامه با مشارکت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و گروه خانواده شبکه دو سیما تولید شده و پنج‌شنبه شب از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این برنامه با تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی و اجرای محیا اسناوندی، میزبان جمعی از هنرمندان، شاعران، فعالان فرهنگی و مذهبی، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان شهری بود و فضایی صمیمی و معنوی برای پاسداشت مقام مادر فراهم کرد.

برخی بخش‌ها و مهمانان برنامه عبارت بودند از:

• موسیقی و تلاوت: اجرای سالار عقیلی، حسین حقیقی، تلاوت مسعود سیاح گرجی و اجرای گروه سرود نجم‌الثاقب

• کمدی: استندآپ کمدی مجید افشاری و میثم درویشان‌پور

• شعر و ادبیات: شعرخوانی حمیدرضا برقعی و شاهنامه‌خوانی محسن میرزاعلی

• هنر‌های تجسمی: اجرای زنده نقاشی توسط مهران رحمانی و طراحی تابلو توسط فاطمه ذوقی

• سخنرانی: مهدی دوائی (روان‌شناس) و حجت‌الاسلام شهاب مرادی

• بخش اجتماعی: حضور زنان کنشگر اجتماعی و معرفی فعالیت‌های آنان

همچنین دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و دکتر مریم اردبیلی رئیس امور بانوان شهرداری تهران در این مراسم حضور داشتند.

ویژه برنامه روز مادر از شبکه سه سیما

به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها شبکه سه ویژه برنامه‌ای تدارک دیده است که روز‌های ۱۹ و ۲۰ آذر پخش می‌شود.

در ایام ولادت بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) گروه اجتماعی شبکه سه برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه برنامه «سه به بعد» را به صورت ویژه برای این روز‌ها در نظر گرفته است.

این برنامه روز‌های چهارشنبه از ساعت ۲۱:۳۰ و پنجشنبه ساعت ۱۵:۰۰ پخش می‌شود.

این ویژه برنامه با حضور بانوان ورزشکار و مدال آور در رشته‌های تکواندو، هندبال، والیبال، جودو و ... به همراه مادران و همچنین خوانندگان و بازیگران و ... تهیه شده است.

اجرای برنامه به عهده سیاوش مفیدی و شهاب عباسی است.

برنامه «سلام صبح بخیر» که برنامه صبحگاهی شبکه است برای روز میلاد با دعوت از مهمانان و آیتم‌های مختلف ساعت ۸:۳۰ پخش می‌شود.

تامین برنامه شبکه فیلم سینمایی شاد ماجرا‌های بین را نیز برای این روز در نظر گرفته است.

مخاطبان عزیز می‌توانند این برنامه‌ها را از شبکه سه مشاهده کنند.