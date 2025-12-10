پخش زنده
روایتی از تاریخ معاصر؛ جایی که رهبر انقلاب با مرور تجربههای گذشته، جوانان را به شناخت ریشههای استعمار و چرایی ایستادگی امروز فراخواندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رهبر انقلاب در دیداری که با نسل جوان داشتند، بخشی از تاریخ ایران را ورق زدند تا نشان دهند چگونه ملت ایران از دل فتواها، نهضتها، مقاومتها و تلخیِ دخالت قدرتهای بیگانه، راه بیداری و استقلال را پیموده است.
ایشان با روایت ماجراهایی از قراردادهای استعماری تا کودتاهای تحمیلی، از شکلگیری دیکتاتوری وابسته تا ایستادگی مردم در ۱۳ آبان، تأکید کردند شناخت این گذشته نه برای حسرت و گلایه، بلکه برای ساختن آیندهای آگاهانهتر ضروری است؛ آیندهای که در آن جوانان بدانند چرایی دشمنیها چیست و چرا پاسداری از استقلال، وظیفهای همیشگی است.