



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت در حالی کارش را آغاز می کند که تنها چند ماه از حمله ی رژیم صهیونیستی به ایران و دفاع مقدس ۱۲ روزه می گذرد. جشنواره ای در دو بخش ملی و بین الملل و در گونه های مستند بلند، نیمه بلند و کوتاه و بخش شهید آوینی و بخش ویژه ی امسال یعنی ایران که تلاش می کند با بازنمایی حقیقت به استقبال اتفاقات مختلف برود.



محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای غزه و جنگ ۱۲ روزه گفت: در حالی این جشنواره را کلید می زنیم که هنوز خاطره تجاوز رژیم صهیونیستی برای همه ی ما زنده است و اولین رویداد مستند ایران بعد از جنگ همین جشنواره سینما حقیقت است. این افتتاحیه به نام مادران و زنان مزین است.فراموش نکردیم که یکی از وحشتناک ترین نسل کشی تاریخ را در غزه شاهد بودیم و آرزو می کنیم صلح و آرامش سهم همه ی مردم جهان باشد.



این جشنواره تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت میزبان علاقه مندان به سینمای مستند است.