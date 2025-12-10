ثبت رکورد جهانی استقامتی طنابزنی در بابل
هادی مقدری امیری کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل رکورد جهانی طناب زنی را شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، هادی مقدری امیری ورزشکار بابلی توانست بدون خطا و بدون وقفه ۴۰ هزار و یکصد حرکت طناب زنی را ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه ثبت ملی کند.
قاسمعلی رضایی مدیر موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران گفت: رکورد جهانی طناب زنی توسط آقای هادی مقدریامیری کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل ثبت ملی شد.
رضایی افزود: رکورد گیری طناب زنی در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد که آقای هادی مقدری امیری موفق شد با استقامت و تلاش بی وقفه با زمان ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه و به تعداد ۴۰ هزار و یکصد صد حرکت طناب زنی بدون خطا و بدون وقفه رکورد رشته طناب زنی استقامتی را در جهان به نام خود ثبت کنند.
مدیر موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران گفت: هادی مقدری با ثبت این رکورد جهانی توانست ۱۵ هزار حرکت رکورد جهانی را جابجا کند.
طناب زنی، پریدین از روی طناب است که باعث افزایش ظرفیت قلبی تنفسی شده و به دلیل فشاری که بر استخوانهای اندام تحتانی وارد میکند، خاصیت ضد پوکی استخوان دارد و موجب تقویت عضلات و تاندونها میشود.
در طناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت هوازی تقویت میشوند و آمادگی لازم را برای انجام فعالیتهای روزانه به دست میآورد. کسی که فعالیت خود را بر طناب زدن استوار کند، عضلات بزرگ و مهم بدن را درگیر میکند و این خود عملی اساسی در جهت تقویت عضلات بدن است.