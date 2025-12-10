برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) امشب در ایلام
جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) امشب ساعت ۲۰ در مصلای امام خمینی (ره) شهر ایلام همراه با برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، جشن بزرگ خانوادگی امشب در مصلای امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار خواهد شد، این مراسم از ساعت ۲۰ آغاز میشود و برنامههای مختلفی از جمله اجرای نمایش، مسابقه نهجالبلاغه و بخشهای ویژه فرهنگی برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
در حاشیه این جشن، جوایز متنوعی به برگزیدگان اهدا میشود که شامل کمکهزینه سفر به کربلا، وام قرضالحسنه و جوایز فرهنگی است.
این مراسم با حضور خانوادهها و علاقهمندان به سیره اهلبیت (ع) برگزار میشود و هدف آن ترویج فرهنگ فاطمی و ایجاد فضای شاد و معنوی در ایام میلاد حضرت زهرا (س) عنوان شده است.