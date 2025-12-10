استاندار اردبیل در دیدار با سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت: جایگاه استان ما به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان و با دارا بودن بیش از نیمی از مرز ایران با این کشور، ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری و مناسبات اقتصادی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در ادامه رایزنی‌های اقتصادی در جمهوری آذربایجان، در نشست با مجتبی دمیرچی‌لو سفیر ایران در آن کشور همسایه اظهار کرد: کار‌هایی با اولویت مهم در توسعه روابط اقتصادی با آذربایجان وجود دارد که می‌تواند از طریق سفارت ایران در باکو پیگیری شود.

وی افزود: توسعه و تجهیز گمرک دو طرف، ارتقای سطح تجارت و سرمایه‌گذاری، حل مسائل تردد کامیون‌ها، ایجاد و فعال‌سازی اتاق مشترک اقتصادی، راه‌اندازی بارانداز لجستیکی - ریلی، رفع مشکلات تبادلات مالی و تقویت ارتباط مستمر تجار و مسئولان آذری با استان اردبیل می‌تواند در اولویت سفارت کشورمان قرار بگیرد.

سفیر ایران در باکو نیز در این نشست گفت: استان اردبیل به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی، اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی گسترده‌ای با جمهوری آذربایجان دارد.

دمیرچی‌لو افزود: شناخت متقابل و ایجاد ارتباط مستمر از اقدامات موثر در توسعه روابط اقتصادی بوده و سفارت ایران پیگیری موارد مطرح‌شده را در اولویت کاری خود قرار داده است.

حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان و نایب رییس اتاق ایران نیز در این دیدار گفت: حل مسائل مربوط به صدور روادید و تبادلات مالی، توسعه روابط اقتصادی در سطح تصمیم‌گیری دولت‌ها، ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی و شهرک‌های صنعتی مشترک و تشکیل کارگروه‌های تخصصی از ضرورت‌های تقویت ارتباطات اقتصادی است.

استان اردبیل در هفته جاری در ترکیب هیاتی از مقامات عالی رتبه کشورمان به جمهوری آذربایجان سفر کرده و در حال پیگیری رفع موانع اقتصادی و تجارت مرزی این استان است.