مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: طرحهای برقرسانی نهضت ملی مسکن در این استان با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عادل کاظمی با اعلام این خبر گفت: طرحهای برقرسانی مرتبط با نهضت ملی مسکن در این استان با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارند و طبق برنامهریزی انجامشده، همزمان با دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی تأکید کرد: که تأمین برق این واحدها نقش کلیدی در تسریع روند ساختوساز و آمادهسازی برای تحویل به متقاضیان دارد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده ادامه داد: ایجاد خطوط جدید، توسعه شبکههای توزیع، نصب ترانسفورماتورها و تجهیزات حفاظتی و همچنین تقویت شبکه در مناطقی که بارگذاری مسکن ملی صورت گرفته، از جمله فعالیتهای اصلی این پروژههاست. هدف این بوده است که پیش از بهرهبرداری واحدهای مسکونی، زیرساخت برق پایدار و مطمئن فراهم شود.
این مسئول افزود: بهرهبرداری از این طرحها در دهه فجر، بخشی از برنامه بلندمدت شرکت در توسعه هوشمند شبکه و پاسخگویی به نیازهای روبهافزایش مشترکان است و نشاندهنده عزم جدی شرکت در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در حوزه خدمترسانی محسوب میشود.