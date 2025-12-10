به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره آموزش وپرورش آباده گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مسابقات قرآن، عترت ونماز در مدارس شهرستان آباده با استقبال پر شور دانش آموزان قرآنی برگزار شد.

خلیفه افزود: در سال تحصیلی گذشته ۱۴۰۰ دانش دوره ابتدایی در مسابقات قرآن شرکت کردند که از این تعداد ۴۰۰ نفر برتر شناخته شدند.

او ادامه داد: ۱۰۰۰ نفر دانش آموز دوره اول و دوم متوسطه پسر و دختر نیز در رشته‌های مختلف قرآن، عترت و نماز شرکت کردند که ۵۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند و ۲۰ نفر از این تعداد نیز در سطح استان مقام‌هایی را کسب کردند.

رئیس اداره آموزش وپرورش آباده بیان کرد: دو نفر از نفرات برتر این مسابقات نیز به مسابقات مرحله کشوری راه یافتند.