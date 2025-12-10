بارش‌های دو روزه؛ لبخند بر چهره ایلامی‌ها

بارش‌های گسترده طی ۴۸ ساعت گذشته در استان ایلام، ضمن طراوت‌بخشی به طبیعت، موجی از خوشحالی و شکرگزاری را در میان مردم این استان به همراه داشت.