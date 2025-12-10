بارشهای دو روزه؛ لبخند بر چهره ایلامیها
بارشهای گسترده طی ۴۸ ساعت گذشته در استان ایلام، ضمن طراوتبخشی به طبیعت، موجی از خوشحالی و شکرگزاری را در میان مردم این استان به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ بارشهای پیاپی پاییزی که در دو شبانهروز اخیر بیشتر مناطق استان ایلام را دربر گرفت، باعث طغیان رودخانهها و جاری شدن مسیلها شد.
این سامانه بارشی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی با بارش برف همراه بود و چهره طبیعت استان را دگرگون کرد.
بارندگیهای اخیر علاوه بر بهبود وضعیت منابع آب و احیای پوشش گیاهی، سبب خوشحالی مردم شد و بسیاری از شهروندان این بارشها را نعمتی الهی دانستند.