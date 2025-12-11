به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تعدادی از این کتاب‌ها که برخی از آنها جدید و برخی از دیرباز نوشته شده و جزو آثار شاخص است به موضوع تربیت فرزند و نقش مادران می‌پردازد.

این کتاب‌ها را در ادامه به عنوان یک بسته پیشنهادی ارائه می‌کنیم:

«قصه‌های مجید» نوشته‌ی هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده‌ ادبیات کودک و نوجوان ایران، اولین بار در سال ۱۳۵۳ منتشر شد و بعد‌ها در قالب چند جلد و سپس یک مجلد بار‌ها تجدید چاپ شد.

ماجرا‌های پسرکی حراف و در عین حال شیرین سخن است که به خاطر از دست دادن پدر و مادرش، با مادر بزرگش زندگی می‌کند.

بعد‌ها بر اساس آن مجموعه‌ای تلویزیونی به کارگردانی کیومرث پور احمد نیز ساخته شد مجموعه‌ای که به دل کودکان و بزرگسالان خوش نشست و اکنون به بخشی از نوستالژی بینندگانش تبدیل شده است.

بخشی از کتاب:

«بی‌بی دوتا گردو مغز کرد و گذاشت جلوم. نان، کشک و گردو حسابی می‌چسبید. خوشمزه شده بود. می‌خوردم و شعر‌های بندنباتی می‌خواندم: از بس که خوردم نون کشک/ دل توی سینم کرده غش/ از بس که خوردم نون و ماست/ قد کمونم گشته راست/ از بس که خوردم نون و دوغ/ هی پشت هم می‌گم دروغ/ از بس که خوردم اشکنه/ راه که میرم پام‌می‌شکنه»

***

«مامانم همیشه دوستم دارد!» نوشته‌ی لسلی کیملمن با ترجمه‌ی فراز پندار در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات فنی ایران (کتاب‌های نردبان) منتشر شده است.

این کتاب تصویری برای گروه سنی خردسال و کودک (۳ تا ۷ سال) طراحی شده و با روایت‌های ساده و شخصیت‌های حیوانی، پیام اصلی خود را منتقل می‌کند: مادر‌ها همیشه فرزندانشان را دوست دارند، حتی وقتی آنها اشتباه می‌کنند یا رفتار‌های متفاوتی دارند.

بخشی از کتاب:

مادر تمساح کوچولو او را در هر شرایطی دوست دارد: در روز‌های آفتابی، در روز‌های بارانی، در روز‌های برفی، وقتی سرپاست و هم وقتی کله پاست، هم وقتی می‌خندد، هم وقتی اخم می‌کند…-

***

«خواهران غریب»

نوشته‌ی اریش کستنر، به ترجمه‌ی علی پاک‌بین، برای اولین‌بار در سال ۱۹۴۹ منتشر شد. این رمان برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و داستان دو دختر دوقلو به نام‌های لوته و لوییزه را روایت می‌کند که پس از جدایی والدین‌شان، از بدو تولد از هم جدا شده‌اند.

یکی از آنها در مونیخ نزد مادرش و دیگری در وین نزد پدرش بزرگ می‌شود، بی‌آن‌که از وجود خواهر دوقلوی خود اطلاعی داشته باشد. انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بخشی از کتاب:

در شبانه روزی لوته با شتاب کمد لباس‌اش را زیر و رو می‌کند و از زیر لباس‌ها عکسی بیرون می‌آورد و مقابل لوییزه که از هیجان می‌لرزد می‌گیرد. لوییزه با خجالت و ترس عکس را نگاه می‌کند و ناگهان در چهره‌اش آثار رضایت و محبت ظاهر می‌شود. نگاهش با اشتیاق خاصی به صورت زنی که در عکس دیده می‌شود دوخته شده است. لوته به او خیره شده است. دست لوییزه که از شدت هیجان دیگر قدرتی ندارد پایین می‌افتد، ولی در صورت لوییزه نور خوشبختی دیده می‌شود. او عکس را به سینه‌اش می‌فشارد و زیر لب می‌گوید: «مادرم»

***

«مادر»

به نویسندگی پرل‌باک و ترجمه محمد‌قاضی، توسط انتشارات امیرکبیر، علمی و فرهنگی و نظاره منتشر شده است.

رمان مادر، که یکی از بهترین رمان‌های پرل باک به حساب آمده و از نظر ارزشمندی با آثار چارلز دیکنز مقایسه شده است، این کتاب داستان زندگی یک زن رعیت بی نام و نشان در چین قبل از انقلاب را روایت می‌کند.

رمان مادر، موفقیتی بزرگ برای یکی از چیره دست‌ترین نویسندگان قرن بیستم به حساب می‌آید.

بخشی از کتاب:

آیا در زیر این آسمان کبود، برای یک مادر، روز‌ها همه به هم شبیه نیستند؟ هر روز صبح، قبل از سپیده دم از خواب برمی خاست و حال آنکه دیگران همچنان در خواب بودند. در را به روی مرغ‌ها و خوک باز می‌کرد، گاومیش را به حیاط جلو خانه می‌آورد و کثافاتی را که شب هنگام ریخته بود، می‌روبید و در گوشه‌ای در بیرون منزل جمع می‌کرد. سپس آتش روشن می‌کرد و آب را می‌جوشاند تا شوهر و مادرشوهرش پس از بیدار شدن بنوشند و قدری از آن را نیز در یک ظرف چوبی کنار می‌گذاشت تا قبل از آنکه چشم‌های دخترش را با آن بشوید، کمی سرد شود.

قدیمی‌ترین کتاب در این حوزه شاید در عالم رمان نویسی، کتاب مادر نوشته پرل باک از ادبیات جهان باشد و در ادبیات خود ما در میان متل‌ها و شاعرانه‌ها کتاب‌های زیادی دیده می‌شود.