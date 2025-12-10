به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "شهمرادزاده" در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع يک مورد آدم ربايي در شهر فارياب، مأموران پليس آگاهي با واکاوي هاي دقيق اطلاعاتي، هويت آدم ربايان را شناسايي اما با توجه به نگهداري فرد ربوده شده در خارج از حوزه استحفاظي، طي چند مرحله نسبت به اخذ نيابت قضايي و تلاش جهت پيدايش فرد ربوده شده اقدام کردند.

وي افزود: در نهايت ماموران ضمن هماهنگي قضائي و همچنين با رايزني با ريش سفيدان و سران طوايف مرتبط با اين مورد، زمينه رهايي فرد گرو گرفته را پس از حدود شش ماه از زمان گروگانگيري فراهم کردند.

سرهنگ"شهمرادزاده"تصريح کرد: با توجه به شناسايي آدم ربايان و انگيزه آنان که اختلاف شخصي اعلام شده است، تحقيقات تکميلي براي دستگيري عاملان اين اقدام مجرمانه در دستور کار قرار دارد