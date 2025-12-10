به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هدف از این رویداد، آشنایی دانشجویان با برنامه‌های حمایتی، خدمات و اکوسیستم نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بود.

در ابتدای این مراسم، دکتر بهناز بخشنده رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی با پارک، برنامه‌های حمایتی و اکوسیستم نوآوری دانست و رسالت اصلی پارک را حمایت از دانشجویان جهت ایجاد کسب و کار شخصی خود دانست.

سپس زهرا سلیمان‌زاده، کارشناس این مرکز، به ارائه معرفی جامعی از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پرداخت.

وی زنجیره ارزش پارک را تشریح و مراحل مختلف از ایده‌پردازی تا تشکیل شرکت و توسعه کسب‌وکار را شرح داد.

سلیمان‌زاده همچنین برنامه‌های حمایتی «جوانه»، «رویش» و «شکوفایی» را معرفی و اظهار داشت که پارک دانشگاه تهران نگاه ویژه‌ای به دانشجویان این دانشگاه دارد و از آنان حمایت می‌کند.

در ادامه، دکتر هلما وکیلی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تهران و از هسته‌های موفق در پارک، از حمایت‌های مالی و غیرمالی پارک تقدیر کرد. وی خطاب به دانشجویان گفت: «بدون نگرانی در مسیر ایجاد کسب‌وکار قدم بردارید؛ مطمئن باشید پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این مسیر همراه شماست.» دکتر وکیلی، ایجاد شبکه‌سازی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پارک برای موفقیت آینده دانشجویان برشمرد.

مهندس یوسفی، رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نیز در این رویداد به تاریخچه و تحول پارک‌های علم و فناوری در جهان و ایران پرداخت. وی تفاوت‌های استارتاپ‌ها و SME ها، کلیدواژه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مدل کسب‌وکار و طرح کسب‌وکار را توضیح داد و خدمات مرکز رشد شامل آموزش، اعتبارات حمایتی، شبکه سرمایه‌گذار، منتورینگ و کلینیک کسب‌وکار را معرفی کرد. یوسفی همچنین «ناحیه نوآوری تهران» را بستری بزرگ برای توسعه اکوسیستم فناوری و ارتباط با زندگی شهروندان دانست.

سخنران پایانی این مراسم دکتر نیکوفر، مدیرعامل شرکت نوین طرح پارس مستقر در پارک علم و فناوری، بود که به تشریح فرآیند رشد شرکت خود و فرصت‌های موجود در اکوسیستم نوآوری کشور، به‌ویژه در حوزه کشاورزی دیجیتال و هوشمندسازی پرداخت. وی در ادامه به معرفی استارتاپ‌های فعال در این حوزه و خدمات پورتال «کشاورزیار» اشاره کرد.

در پایان این رویداد، شرکت‌کنندگان در پنل پرسش‌وپاسخ با اساتید و سخنرانان به تبادل نظر پرداختند.