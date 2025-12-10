امروز: -
قانونی برای زیر ۱۶ ساله‌های استرالیایی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹- ۱۷:۰۹
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
در انتظار یک قطعه زمین!
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
ممنوع شدن استفاده از فضای مجازی برای زیر شانزده ساله ها

حفاظت از کودکان و نوجوانان استرالیایی در فضای مجازی

زیر ۱۶ ساله‌های استرالیایی دیگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند

برچسب ها: استرالیا ، شبکه‌های اجتماعی ، نوجوانان
