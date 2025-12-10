به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه گفت: در هشت ماه گذشته با اجرای ۱۲۰ طرح در محلات آلوده شهرستان و حومه، ۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف و ضبط و ۱۲۰ معتاد جمع آوری و دستگیر شده‌اند.

سرهنگ علی توکلی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه و اجرای چندین مرحله عملیات ضربتی ۵۴ توزیع کننده خرد نیز دستگیر و در این رابطه ۹ دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند و تعداد ۲۸۴ بوته خشخاش نیز کشف و یک نفر محکوم متواری سنوات گذشته هم بازداشت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را برای پیگیری به مرکز فوریت ۱۱۰ اطلاع دهند.