جشن «میثاق فاطمی» با حضور بانوان فارس در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این اجتماع بزرگ بانوان با محوریت تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س)، الگوگیری از سیره زهرایی و ترویج ارزشهای عفاف، حجاب و متانت در جامعه بانوان کشور اجرا شد.
هدف از اجرای این برنامه، نمایش نقشآفرینی بانوان ایرانی در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی و تحکیم بنیان خانواده بر اساس آموزههای دینی بود.
در این مراسم سخنرانانی همچون الهام چرخنده و مرضیه هاشمی حضور خواهند داشت و اجرای برنامه را فضه سادات حسینی بر عهده داشت. همچنین یکی از بستگان شهدای جنگ دوازدهروزه محور مقاومت سخنرانی کرد.
گروه سرود دانشآموزی با حضور ۱۳۵۷ نفر از دانشآموزان آموزش و پرورش در این جشن برنامه اجرا کردند.
اجرای تواشیح، سرود، بخشهای نمایشی و برپایی موکبهای پذیرایی از دیگر برنامههای این مراسم بود.