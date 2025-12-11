مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان: ۸۵ دفتر فعال خدمات مسافرتی در استان وجود دارد که باید نظارت‌ها بر فعالیت آنها تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، طالب نیا با تاکید بر لزوم هم‌افزایی و انسجام مجموعه‌های گردشگری گفت: جلسات متعددی با حضور نمایندگان دفاتر برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی وضعیت موجود، راهکار‌های مقابله با تور‌های غیرمجاز تدوین شود.

وی به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و اظهار داشت: میراث‌فرهنگی استان به سهم خود، اقدامات لازم در زمینه توسعه و تسهیل حمل‌ونقل مسافران برای توسعه گردشگری استان را پیگیری می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان افزود: مسئولیت اصلی اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های گردشگری بر عهده بخش خصوصی است و اداره‌کل میراث فرهنگی در حیطه تعیین سیاست‌ها، هدایت و حمایت فعالیت می‌کند.

طالب نیا ادامه داد : دوره‌های آموزشی تخصصی برای توانمندسازی فعالان دفاتر خدمات مسافرتی برگزار می‌شود تا کیفیت خدمات و توانمندی‌های حرفه‌ای افزایش یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با بیان اینکه کردستان می‌تواند به‌عنوان پایلوت دبیرخانه گردشگری رویدادمحور مطرح شود، اظهار داشت: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی متنوع می‌تواند الگوی موفقی برای طراحی و اجرای برنامه‌های گردشگری رویداد محور در سطح کشور باشد.

وی همچنین اظهار داشت: تدوین تقویم جامع رویداد‌های گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد تا تمامی جشنواره‌ها و مراسم بومی و محلی به‌صورت منسجم برگزار شوند.