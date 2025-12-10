به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدوی، رئیس مرکز اورژانس استان البرز، در توضیح جزئیات حادثه اظهار داشت: ظهر امروز ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴، تعدادی از شهروندان بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن (CO) در شهرک صنعتی زیبادشت دچار مسمومیت شدند.

مهدوی در گفت و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای البرز گفت: سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه، ۱۱ نفر دچار علائم مسمومیت شدند.

وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز افزود: «مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های امام حسین (ع)، شریعتی و سردار سلیمانی فردیس منتقل شدند. سایر افراد نیز در محل، با دریافت خدمات سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.»

رئیس مرکز اورژانس البرز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی گفت: «با شروع فصل سرما، متأسفانه موارد مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن افزایش می‌یابد. از هم‌وطنان درخواست می‌شود ضمن بررسی دودکش‌ها و تهویه منازل و واحدهای صنعتی، از استفاده صحیح وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند.»