ارائه توانمندیهای تخصصی بوشهر در نمایشگاه شیلات
استان بوشهر در نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات حضور گستردهای داشت و توانمندیهای تخصصی آن مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در جریان برگزاری نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته IFEX۲۰۲۵ که از ۱۲ تا ۱۵ آذر در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، ادارهکل شیلات استان بوشهر با حضور گسترده و ارائه توانمندیهای تخصصی خود مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان و مقامات ارشد کشور قرار گرفت.
مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: شیلات بوشهر امسال با غرفهای به مساحت ۱۸۰ متر مربع و مشارکت شرکتهای فعال در حوزههای فرآوری آبزیان، تولید خوراک آبزیان، تکثیر و پرورش جلبک، صید صنعتی، آبزیپروری، تکثیر و نرسری ماهی و نیز شرکت پلیمر آریا ساسول در این نمایشگاه حضور یافت که با استقبال گسترده مسئولان و فعالان صنعت شیلات روبهرو شد.
عقیل امینی افزود: در جریان این رویداد، رستمپور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، رضایی نماینده مردم دشتستان، شیر افکن مدیر کل بازرسی استانداری بوشهر و همچنین رئیس سازمان اوقاف کشور از غرفه استان بوشهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیتها و دستاوردهای شیلاتی استان قرار گرفتند.
مدیرکل شیلات بوشهر درباره دیدار با رئیس سازمان اوقاف نیز گفت: در این نشست بر لزوم همافزایی شیلات و اوقاف برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در توسعه طرحهای آبزیپروری استان بوشهر تأکید شد که این موضوع میتواند زمینهساز همکاریهای مؤثر در آینده باشد.
امینی با اشاره به نقش مهم این نمایشگاه در تقویت ارتباطات ملی و توسعه فعالیتهای شیلاتی، یادآور شد: حضور شیلات بوشهر در IFEX ۲۰۲۵ فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای استان، ایجاد تعاملات جدید، جذب سرمایهگذاری و تقویت جایگاه بوشهر بهعنوان قطب شیلات کشور بود.