پژوهشگر و مخترع ایرانی گفت: با بهره گیری از هوش مصنوعی نرم افزار جدید برای تحلیل رفتار کودکان مبتلا به اوتیسم طراحی و توسعه پیدا کرد.
مبینا شیروانی پژوهشگر و مخترع ایرانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: من در مسابقات و نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری ITE ۲۰۲۵ لندن در حوزه هوش مصنوعی و نرم افزار با عنوان «اپلیکیشن Bridge تحلیل رفتاری و تواناییهای ASD» که در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی برابر با ۳۰ مهر الی ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه کینگستون لندن کشور انگلیس برگزار شده بود توانستم مدال طلا را کسب کنم
شیروانی مخترع این اپلیکیشن در ادامه گفت: این دوره از رقابتهای بین المللی با حضور ۳۱ کشور از جمله آمریکا، برزیل، کانادا، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لبنان، عراق، ایران، افغانستان، اندونزی و … و با ارائه بیش از ۳۵۰ اختراع و طرح پژوهشی نوآورانه در حوزههای علمی گوناگون از جمله مهندسی، پزشکی، داروسازی، هوش مصنوعی و نرم افزار و. برگزار شد همچنین این رویداد جهانی به دلیل ماهیت و اهمیت خود مورد بازدید مقامات علمی و دولتی کشور انگلیس و شهردار کینگستون لندن قرار گرفت.
مبینا شیروانی در توضیح این طرح نوآورانه گفت: نرمافزار "ASD Behavioral Analysis" یک ابزار هوش مصنوعی برای والدین است که به منظور نظارت و تحلیل رفتار، احساسات و حرکات کودکان مبتلا به ASD از طریق ردیابی حرکت با دوربین و جمعآوری داده عمل میکند.
وی افزود: هوش مصنوعی با استفاده از تشخیص چهره و حرکت و اتصال به پایگاههای داده بزرگ، الگوهای رفتاری را تشخیص داده و گزارشهای کتبی مفصل و راهکارهای مراقبتی ارائه میدهد.
این برنامه شامل یک دکمه وحشت برای شرایط اضطراری است. این اپلیکیشن بهطور ویژه برای والدین کودکان مبتلا به اوتیسم طراحی شده است و فضایی امن و حمایتی برای تبادل تجربیات، اطلاعات و راهکارها فراهم میکند. والدین میتوانند در این اپلیکیشن با یکدیگر در ارتباط باشند، مشکلات و چالشهای فرزندانشان را به اشتراک بگذارند و از تجربه والدین دیگر بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: این ارتباط میتواند به صورت پیامرسانی، گروههای موضوعی یا انجمنهای تخصصی باشد و زمینهای برای حمایت عاطفی و علمی فراهم کند. یکی از ویژگیهای کلیدی اپلیکیشن امکان ثبت و پیگیری رفتارها و فعالیتهای روزانه کودک است. والدین میتوانند تغییرات رفتاری و گفتاری فرزندشان را مشاهده کرده و روند رشد او را بهتر درک کنند.
این اطلاعات پایهای برای تحلیل دقیقتر رفتار و گفتار کودک فراهم میکند و با استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، اپلیکیشن قادر است الگوهای رفتاری و گفتاری کودک را بررسی کند، تغییرات لحن، تکرار کلمات و حالات هیجانی او را تحلیل نماید و پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود ارتباط و تعامل ارائه دهد.