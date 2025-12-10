به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو، با اشاره به اهمیت این مسیر اظهار کرد: محور دهدشت -پاتاوه حد فاصل تونل کوه‌پات تا شهر دهدشت (مرکز شهرستان کهگیلویه) یکی از حیاتی‌ترین مسیر‌های ارتباطی در حوزه کهگیلویه است و تقریباً تمامی اهالی و کاربران جاده‌ای منطقه از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: این پروژه در مجموع به طول ۱۸ کیلومتر اجرا می‌شود و بخش‌هایی از آن پیش‌تر به انجام رسیده است، اما اکنون با تأمین اعتبار و فراهم شدن شرایط اجرایی، عملیات با شتاب بیشتری ادامه دارد.

پیمانجو میزان اعتبار پیش‌بینی شده اولیه برای اجرای طرح را ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با احتساب افزایش ۲۵ درصدی، اعتبار نهایی این پروژه به یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل راهداری استان تأکید کرد: بهسازی و روکش آسفالت این مسیر به طور مستقیم باعث افزایش ایمنی، کاهش استهلاک خودروها، روان‌سازی ترافیک و در نتیجه کاهش تصادفات خواهد شد.

پیمانجو با اشاره به اینکه عملیات اجرایی آن تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه خواهد یافت گفت: این عملیات از کیلومتر ۱۱۸ تا ۱۳۶ محور پاتاوه-دهدشت را شامل می‌شود و با استفاده از اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اجرا می‌شود.

عملیات اجرایی جاده ملی پاتاوه دهدشت در سال ۷۴ شروع شد و برای سهولت کار به چهار قطعه تقسیم شد که طول قطعه‌های اول و سوم آن به ترتیب ۲۶ و ۲۰ کیلومتر و قطعه‌های دوم و چهارم نیز به ترتیب ۲۸ و ۶۳ کیلومتر است.

۱۳ تونل به طول هشت هزار و ۲۰۰ متر و تعداد ۱۸ دستگاه پل بزرگ بالای دهانه ۱۶ متری در این جاده طراحی شده است.

جاده پاتاوه به دهدشت به طول ۱۳۷ کیلومتر که زیر بار ترافیکی رفته است و از مهمترین طرح‌های ملی در حوزه راهسازی است که با بهره برداری کامل آن ضمن کوتاه‌تر شدن مسیر اصفهان به بنادر جنوبی کشور، بیش از ۴۰۰ روستای محروم در ۲ شهرستان بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی افزون بر ۱۰۰ هزار نفر از نعمت جاده مناسب برخوردار خواهند شد.

کهیگلویه و بویراحمد با داشتن ۲ هزار و ۲۳۲ روستا و با جمعیتی قریب به ۳۱۵ هزار و ۴۸۶ نفر، بیش از ۴۴درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.

بر اساس برآورد‌ها هزینه هر کیلومتر بهسازی و آسفالت راه‌های اصلی در این استان حدود دو تا سه برابر دیگر استان‌هاست.

از مجموع حدود ۶ هزار کیلومتر راه موجود در این استان بیش از چهار هزار کیلومتر آن راه‌های روستایی است.

کهگیلویه و بویراحمد ۶ هزار و ۱۳۹ کیلومتر جاده اصلی، فرعی و چهارخطه دارد که از این میزان پنج هزار و ۴۲۰کیلومتر آن فرعی و روستایی است.