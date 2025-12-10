به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: حدود ۴۲۰ هزار دانش آموز پسر و دختر دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم) در این استان، دو نوبت در هفته، شیر رایگان را دریافت خواهند کرد.

محمدرضا نظریان، یکی از اولویت‌های آموزش و پرورش را حفظ سلامت دانش آموزان دانست و افزود: شیر رایگان با هدف تغذیه صحیح در دانش آموزان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در ۳۶ نوبت توزیع می‌شود.

علیرضا عابدی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: توزیع شیر رایگان درمدارس با توجه به سند تحول بنیادین و ساحت زیستی و بدنی و اهمیت سلامت همجنین با توجه به بند د ماده ۷۱ برنامه هفتم آغاز شده که علاوه بر یک برنامه تغذیه‌ای گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت نسل آینده است.

کارشناس تغذیه هم گفت: شیر سرشار از کلسیم است که برای استحکام دندان‌ها و استخوان‌ها لازم است و یک لیوان شیر،۱۳ ماده مغذی ضروری را برای رشد و یادگیری کودکان به ارمغان می‌آورد.

نسیم آرین افزود: برای کودکان دبستانی روزانه دست کم سه واحد لبنیات کم چرب توصیه می‌شود که شامل یک لیوان شیر، یک لیوان ماست، دو لیوان دوغ و سه قاشق غذاخوری کشک توصیه می‌شود.

توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان اصفهان تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.