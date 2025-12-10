مدیر کل آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان کرمان از تجلیل از ۴ معلم پژوهنده و ۱۲ دانش آموز برتر پژوهشگر کرمانی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان ، محمد رضا فرحبخش دگفت: به مناسبت هفته پژوهش و در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان که با حضور استاندار، جمعی از مدیران استانی و پژوهشگران برتر استان در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، از ۴ معلم پژوهنده و ۹ دانش آموز برتر پژوهشگر آموزش و پرورش استان تجلیل شد.

وی با بیان این که پژوهش کلید توسعه، خلاقیت و نوآوری و پایه رشد در آموزش و پرورش است، گفت: جایگاه دانش آموز پژوهشگر و معلم پژوهنده در سند تحول بنیادین ذکر شده و انجام پژوهش در حوزه آموزش و پرورش یکی از بندهای اساسی سند تحول بنیادین است که ضرورت توجه بیشتر به مراکز پژوهشی را به عنوان بستر فعالیت علمی نشان می دهد.

فرحبخش گفت: در این مراسم از دانش آموزان « عارف خلقی قناتغستانی و حسین معین الدینی» از منطقه ماهان حائز رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی، «پادرا الهی» و «محمد فاضل عبدالهی و هادی موحدی از آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان حائز رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی، «پوریا قاسمی نژاد» از شهرستان سیرجان حائز رتبه سوم جشنواره خوارزمی، «صالح قاسمی زاده و ابوالفضلی لطفی» از شهرستان فاریاب و آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان حائز رتبه سوم جشنواره جوان خوارزمی، « امیرعلی خوشحالی و آیسان رستمی راوری» از آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان حائز رتبه سوم جشنواره جوان خوارزمی، ریحانه روحانی از شهرستان راور حائز رتبه سوم جشنواره جوان خوارزمی و «علی عبدلی نسب» از منطقه راین حائز رتبه پژوهشگر برتر جشنواره جابر تجلیل شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از تجلیل از علی شمسی گوشکی(ناحیه دو کرمان)، مسلم آباریان (ناحیه یک کرمان)، سوگند و زهره بهره مند(شهرستان جیرفت) در این مراسم به عنوان معلمان پژوهشگر برتر استان خبر داد.

جشنواره پژوهش و فناوری و مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان باحضور استاندار و جمعی از مقامات علمی و اجرایی در دانشگاه شهید باهنر برگزار شد