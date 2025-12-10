به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، دانش‌آموزان و معلمان چهار مدرسه در یزد، با راه‌اندازی پویش «آزادی مادران زندانی»، دست‌به‌دست هم دادند و مبالغ جمع‌آوری‌شده را برای مشارکت در آزادی مادران زندانی غیرعمد به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند.

دانش‌آموزان دبیرستان غیردولتی «تجلی دانش» مبلغ ۲۵ میلیون تومان، دانش‌آموزان مدرسه‌ی دوره دوم «برازنده مقدم بک» ۱۷ میلیون تومان، دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه شهید خسروی زارچ ۱۲ میلیون تومان و دانش‌آموزان دبستان امام خمینی (ره) بخش نیر ۱۰ میلیون تومان را برای همیاری در پویش آزادی مادران زندانی غیرعمد جمع‌آوری و به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد، ضمن تقدیر از اقدام خیرخواهانه این مدارس گفت: حرکت این دانش‌آموزان نشان داد که در کنار آموزش علم، می‌توان درس انسانیت و مهربانی را از همان سال‌های نخست زندگی آموخت.

محمدعلی شاه حسینی افزود: وقتی که مدرسه به جایگاه پرورش دل تبدیل شود، جامعه رنگ دیگری می‌گیرد و فرزندان این شهر، با این نگاه انسانی، چراغی برای آینده‌اند؛ آینده‌ای که در آن دانایی و نیکوکاری دو بالِ یک پرواز است.