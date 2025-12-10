پخش زنده
بنیامین فرجی با صعود به مرحله نیمه پایانی رده کمتر از ۱۹ سال رقابتهای تنیس روی میز کانتندر جوانان عربستان نشان خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی نماینده پسران کشورمان در رقابتهای کمتر از ۱۹ سال کانتندر عربستان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکهشتم نهایی آرمان دلامال از کویت را با نتیجه ۳–۰ مغلوب کرد. او سپس در مرحله یکچهارم نهایی نیز برنت رونده از هلند را با همان نتیجه ۳–۰ پشت سر گذاشت و ضمن رسیدن به جمع چهار بازیکن برتر، کسب نشان خود را قطعی کرد.
فرجی برای صعود به دیدار پایانی امروز به مصاف عمر عثمان از یمن در مرحله نیمهنهایی، خواهد رفت. نماینده کشورمان تاکنون بدون از دست دادن حتی یک گیم پیش رفته و از مدعیان رسیدن به عنوان قهرمانی است.
محسن شیشهگرها، سرمربی تیم ملی هوپس و امیر بخشی، مربی تیم جوانان هدایت پینگپنگبازان اعزامی کشورمان به این رقابتها را بر عهده دارند.
مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان عربستان از ۱۶ تا ۱۹ آذرماه به میزبانی شهر دمام در حال برگزاریست.