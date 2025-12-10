به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دومین جشنواره استانی مد و لباس اسلامی با عنوان «نوردخت»، با تأکید بر پیوند هنر، فرهنگ و اقتصاد ملی، طی مراسمی رسمی در شهرستان ری به کار خود پایان داد. این جشنواره با محوریت موضوعی «فلسطین؛ گلسنگ‌های مقاومت» و «نقش زنان حماسه‌ساز در شاهنامه» برگزار شد و حاصل یک سال تلاش قرارگاه تعالی زن و خانواده بود که طی آن بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی برگزار گردید.

تأکید بر هویت و اصالت در پوشش

قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در آیین اختتامیه بر جایگاه پوشش به عنوان نماد تمدن و کرامت انسانی تأکید کرد و گفت: «اگر در دوران دفاع مقدس با جان از مرزهای وطن دفاع کردیم، امروز وظیفه هنرمندان و طراحان است که با اثر هنری خود از هویت ایرانی و اسلامی پاسداری کنند.» وی همچنین اظهار امیدواری کرد که آثار هنرمندان ایرانی قابلیت نمایش در سطح بین‌المللی را دارند.

نوردخت نماد پیوند عفاف و خلاقیت

در ادامه، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، جشنواره «نوردخت» را الگویی موفق از هم‌افزایی عفاف، خلاقیت و هویت ایرانی دانست. وی اعلام کرد که این جشنواره با مشارکت گسترده ۲ هزار هنرمند و طراح برگزار شد و خوشبختانه بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دادند.

معیارهای داوری و دستاوردهای جانبی

مسئولان برگزاری جشنواره اعلام کردند که فرآیند داوری بر اساس سه شاخص اصلی شامل «رعایت کامل موازین اسلامی در پوشش»، «اصول فنی طراحی و دوخت» و «خلاقیت در کنار حفظ هویت ایرانی–اسلامی» صورت گرفت.

در حاشیه این رویداد فرهنگی، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با حضور بیش از ۳۰ تولیدکننده داخلی برپا شد و مسابقه زنده «از ایده تا دوخت» با استقبال خوبی همراه بود. سپاه و بسیج سازندگی نیز آمادگی خود را برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی از طریق نمایشگاه‌های دوره‌ای اعلام کردند.