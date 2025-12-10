پخش زنده
چادرملوی اردکان با شکست پاس گرگان به سومین پیروزی متوالی خود دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر والیبال ایران، تیم چادرملوی اردکان در ورزشگاه ۶ هزار نفری شهید سلیمانی میزبان تیم پاس گرگان بود.
در دست نخست، چادرملو با ارائه نمایشی منظم و هدفمند توانست حریف خود را ۲۵ ـ ۲۰ شکست دهد. شاگردان طلوعکیان در دست دوم نیز با عملکردی مناسب و با نتیجه ۲۵ ـ ۲۲ به برتری رسیدند.
در دست سوم نیز بلندقامـتان اردکانی با نمایشی قدرتمند و قابلقبول موفق شدند پاس گرگان را ۲۵ ـ ۱۹ از پیش رو بردارند تا در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر برنده این دیدار باشند.
چادرملو اردکان در هفته ششم این رقابتها، روز یکشنبه ۲۳ آذر در اردکان میزبان تیم فولاد سپاهان اصفهان خواهد بود.