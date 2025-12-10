به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در سال آبی جاری، ۸۰.۵ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که آمار مقایسه‌ای در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته رشد ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مجید رستگاری، با اشاره به خلاصه وضعیت بارش‌ها و منابع آبی استان مجموعه بارش ثبت شده درسال آبی گذشته استان را ۵۸.۷ میلیمتر اعلام کرد و افزود: آمار‌های مقایسه‌ای بارش‌ها نسبت به دوره مشابه درازمدت ۴.۹ درصدکاهش نشان می‌دهد.

رستگاری، با بیان اینکه حوضه زاب با ۱۹۰.۴ میلیمتر بیشترین بارش‌های سه حوضه آبریز را در سال آبی جاری به خود اختصاص داده است، اظهارکرد: در این بازه زمانی میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۸۹.۸ میلی‌متر و در حوضه ارس ۳۱.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی، از افزایش ۲۱.۸ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره مشابه دراز مدت در حوضه زاب خبرداد و گفت: این میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه۰.۴ درصد افزایش و در حوضه ارس ۴۴.۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، با گریزی به آمار میزان بارش‌ها در آذر ماه تا امروز گفت: کل بارش استان در بازه زمانی مذکور، ۵۴.۸ میلی‌متر بوده که در مقایسه با ماه گذشته سال آبی قبل، افزایش ۲۶۹.۵ درصدی داشته است.

وی افزود: از ابتدای ماه جاری تا ۱۹ آذر، ۱۳۶.۳ میلی‌متر بارش در حوضه آبریز زاب، ۶۴.۲ میلی‌متر در حوضه دریاچه ارومیه و ۱۶.۳ میلی‌متر در حوضه ارس بارش ثبت شده است.

رستگاری، بااشاره به اهمیت مقوله صرفه جویی آب گفت: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در آب باید به یک رفتار پایدار در سطح استان تبدیل شود.