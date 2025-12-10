روز زن و مادر فرصتی است برای مرور دوباره سیره بانویی که همواره الگوی آرامش و ایمان در دل زنان جهان است.

روز زن و مادر؛ پاسداشت جایگاه بانوان در خانواده و جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ روز زن و مادر فرصتی دوباره برای یادآوری جایگاه والای بانوان در جامعه است؛ زنانی که با نقش‌آفرینی در خانواده، تربیت نسل آینده و حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی، مسیر پیشرفت و تعالی جامعه را هموار می‌کنند.

بانوان ایرانی در طول تاریخ با ایمان، صبر و تلاش، همواره در کنار مردان در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و امروز نیز با تکیه بر دانش و توانمندی‌های خود، سهمی بزرگ در توسعه کشور ایفا می‌کنند.

این روز یادآور مقام مادرانی است که با عشق و فداکاری، بنیان خانواده را استوار ساخته‌اند و الگویی از مهر و عطوفت برای نسل‌ها به یادگار گذاشته‌اند.

روز زن و مادر، روزی برای تجلیل از این نقش بی‌بدیل و فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های آنان در مسیر زندگی و جامعه است.